Da giovedì caldo in deciso aumento al Centro-Sud: punte di 35°C

Tutta la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da tempo nel complesso soleggiato e stabile al Centro-Sud e Isole, perché l’alta pressione occuperà stabilmente questa parte del nostro Paese, tenendo lontane perturbazioni e correnti di aria fresca. Da giovedì quindi al centro-Sud anche il caldo tornerà ad aumentare, con massime diffusamente oltre la norma e picchi di 35-36 gradi. Il Nord Italia invece nell’ultima parte della settimana verrà lambito da una perturbazione atlantica in transito sul cuore dell’Europa andrà a coinvolgere marginalmente anche l’Italia: tra venerdì e sabato aumenterà l’instabilità al Nord, con lo sviluppo di temporali dapprima sulle Alpi e possibile coinvolgimento anche delle vicine zone di pianura, soprattutto sul Nord-Est. L’indice di affidabilità di questa tendenza è ancora piuttosto basso: per ricevere conferme e ulteriori dettagli sull’evoluzione prevista per il fine settimana vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia; qualche temporaneo annuvolamento, innocue, solo su Alpi e zone montuose di Calabria e Sicilia. Temperature massime quasi dappertutto in crescita. Venti per lo più di debole intensità; mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì al mattino bello e soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità al Nord, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi; sempre tanto sole altrove. Temperature massime in ulteriore lieve aumento in gran parte del Paese.