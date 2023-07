Sai cosa succede nella testa quando stropicci gli occhi? Ecco perché dovresti smettere

Stropicciarsi gli occhi è una pratica quasi istintiva per milioni di persone. In pochi però sanno che presenta delle conseguenze come illustrato in un video pubblicato su TikTok e diventato virale.

Stropicciarsi gli occhi: ecco perché devi smettere

Gli occhi sono una delle parti più delicate e fragili. L'esposizione prolungata a fattori come il sole, il fumo, la polvere, ma anche gli allergeni e gli schermi di dispositivi elettrici possono provocare anche dei seri problemi. Non solo, anche stropicciarsi gli occhi presenta delle conseguente negative di cui pochi sono a conoscenza. Alzi la mano chi, preso dal sonno e dalla stanchezza, si è stropicciato gli occhi in modo del tutto automatico e naturale. A farlo sono soprattutto i bambini, ma succede anche in età adulta senza alcuna motivazione scientifica. Diversi anni fa alcuni ottici ed optometristi tramite il sito b2eyes hanno spiegato che il gesto di stropicciarsi gli occhi è legato al bisogno fisiologico di rilassarsi. Nel dettaglio: massaggiare le palpebre è utile a favorire il collegamento tra il nervo vago ed i muscoli indispensabili per i movimenti oculari. Questo gesto favorisce una diminuzione dei battiti del cuore con un conseguente rilassamento del corpo.

Non solo, gli specialisti hanno spiegato: "questa tecnica viene usata anche in molte arti marziali per favorire, attraverso la quiete, la fase di maggior concentrazione". Questo movimento del tutto automatico e naturale andrebbe però evitato se la mani non sono ben igienizzate. Le mani, infatti, sono veicolo di batteri e germi che non dovrebbero minimamente entrare in contatto con gli occhi. Proprio per questo motivo da piccoli viene sempre detto di non toccarsi gli occhi con le mani sporche.

Non stropicciarti gli occhi: cause e conseguenze di un'abitudine da evitare

Ma non solo, l'azione di stropicciarsi gli occhi andrebbe evitata non solo in caso di mani sporche, ma anche dopo aver visto un video pubblicato su TikTok e diventato virale in cui viene spiegato cosa succede alla nostra testa dopo aver strofinato gli occhi. "Vi siete mai chiesti cosa succede dentro al teschio, dentro al cervello, quando fate quella roba lì?" è la domanda posta dal tiktoker Maxs Ganga ai follower. Poi ha postato un video scrivendo: "ho trovato un video di una risonanza magnetica che fa vedere cosa succede tutto dentro la testa, dentro alle cavità…una cosa terribile!".

Nell'ultima parte del video si vede una testa e i due bulbi oculari muoversi come se venissero schiacciati dalla pressione delle dita. Il tutto è stato reso possibile grazie ad una risonanza magnetica effettuata alla testa. Il filmato, abbastanza forte, mostra quello che succede alla testa quando strofinandoci gli occhi applichiamo una pressione forte sui bulbi oculari. Basterebbe guardare il video per smettere con questa pratica comune e diffusa, visto che i bulbi oculari sono molto delicati e ricchissimi di terminazioni nervose. Questa pratica, infatti, potrebbe danneggiarli causando anche la rottura dei capillari. Non solo, un'azione troppo forte ed aggressiva potrebbe causare anche il danneggiamento della cornea, la membrana trasparente davanti al bulbo oculare che rappresenta la lente con cui vediamo.