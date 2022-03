Martedì scorso gli automobilisti avevano potuto tirare un sospiro di sollievo, grazie alla decisione del governo di tagliare parte delle accise che gravano sul prezzo del carburante.

A causa dei forti rialzi delle quotazioni petrolifere internazionali Eni aveva optato per un leggero rialzo. In poche ore infatti il prezzo del petrolio è salito oltre i 120 dollari al barile. Benzina e diesel restano comunque lo stesso in calo al distributore.