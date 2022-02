Carnevale 2022, è festa o si lavora? Il martedì grasso è un giorno festivo o lavorativo?

Il Carnevale 2022 torna ad animare le vie e le feste del nostro Paese con anche i carri allegorici e le tradizionali sfilate. In questo giorno di festa si lavora oppure no? Purtroppo, nonostante il Carnevale sia una vera e propria "istituzione" in città come Venezia e Viareggio, il martedì grasso non è un giorno festivo sul calendario.

Carnevale 2022 si lavora oppure no?

Il martedì grasso 1 marzo, il giorno conclusivo del Carnevale, non è un giorno festivo. Situazione analoga anche per il giovedì grasso, che quest'anno cade giovedì 24 febbraio 2022. Se tutte le attività lavorative sono regolarmente aperte e in funzione, nel giorno del 1 marzo 2022, martedì grasso, si registrano alcune eccezioni nelle scuole visto che alcune autorità locali hanno deciso per la chiusura degli istituti.

Carnevale 2022, le scuole chiudono per le vacanze: ecco dove

Con la chiusura delle scuole anche il personale scolastico potrà beneficiare di un giorno di festa non andando a lavoro. Attenzione non tutte le Regioni prevedono un'interruzione delle lezioni, anche se consultando i calendari scolastici in diverse le Regioni sono previsti giorni di vacanza in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale.

Ecco il calendario con i giorni di chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale 2022:

Campania: 28 febbraio e 1 marzo;

Friuli-Venezia Giulia: dal 28 febbraio al 2 marzo;

Lombardia: 28 febbraio e 1 marzo (rito romano) 4 e 5 marzo (rito ambrosiano);

Molise: 1 marzo;

Bolzano: dal 26 febbraio al 6 marzo;

Trento: 28 febbraio e 1 marzo;

Piemonte: dal 26 febbraio all’1 marzo;

Sardegna: 1 marzo;

Valle d’Aosta: 28 febbraio e 1 marzo;

Veneto: dal 28 febbraio al 2 marzo.

Unica eccezione la Regione Abruzzo dove le scuole non chiuderanno per permettere agli alunni di recuperare il periodo di chiusura del 7 ed 8 gennaio.