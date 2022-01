Capodanno cinese 2022: quando? Tutto quel che c’è da sapere

Quando è il Capodanno Cinese? La ricorrenza, come sappiamo, è una delle feste tradizionali più sentite della comunità cinese e di molti Paesi dell'Estremo Oriente. Ogni anno viene dedicato tradizionalmente ad un animale.

Capodanno Cinese: festività legata al calendario lunisolare

Conosciuta in tutto il mondo come Capodanno Cinese, la festività viene anche definita Capodanno lunare o Festa di Primavera, e segna l'inizio del nuovo anno secondo il Calendario Cinese. Questo, a differenza del calendario gregoriano, vede i mesi iniziare in concomitanza con ogni novilunio. Di conseguenza il primo giorno dell'anno non coincide con il nostro 1 gennaio ma giunge con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno (21 dicembre). Il Capodanno Cinese può quindi cadere in un periodo compreso tra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario gregoriano.

Nel 2022 il Capodanno Cinese sarà l'1 febbraio. A partire da questa data inizieranno ben 15 giorni di festeggiamenti, che culmineranno con la tradizionale Festa delle Lanterne, evento tra i più sentiti dalla popolazione che non esita a scendere per le strade con lanterne accese colorate e a disporle sulla soglia delle abitazioni per attrarre gli spiriti beneauguranti.

Dove si festeggia il Capodanno Cinese

La festa, oltre che in Cina, viene festeggiata in moltissimi Paesi orientali, tra cui Taiwan, Hong Kong, Corea, Malesia, Singapore, Mongolia, Nepal, Bhutan e Giappone. Anche le grandi metropoli dell'Occidente in cui è presente una forte comunità cinese, come New York o San Francisco, vedono le strade accendersi di lanterne per la festa del Capodanno d'Oriente. Lo stesso avviene in molte città italiane.

Il 2022 è l'Anno della Tigre

Ogni anno celebra un diverso animale: il 2022 è l'Anno della Tigre. Dopo l'Anno del Topo (dal 26 gennaio 2020 all'11 febbraio 2021) e l'Anno del Bufalo (dal 12 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022) il 1° febbraio darà l'inizio al nuovo Anno della Tigre, che ci accompagnerà fino al 21 gennaio 2023.

Considerata il re degli animali per eccellenza, la Tigre in Cina è simbolo di grandi doti innate. Secondo l'oroscopo cinese tutti i nati sotto il segno della Tigre possiedono spiccate capacità di leadership e sono destinati a posizioni di tutto rispetto. L'energia e l'entusiasmo che mettono in ogni loro iniziativa sono gli ingredienti che gli permetteranno di ottenere successo in ogni campo. Manager, scrittori, musicisti, attori, artisti, ufficiali, dopo un inizio spesso zoppicante potranno trovare così secondo l'astrologia cinese la loro vera vocazione e affermarsi.