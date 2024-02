Candelora, Carnevale e San Valentino: significato e tradizioni delle “giornate speciali” di febbraio

Il mese appena iniziato ha molte giornate che potremmo definire "speciali" per il loro significato simbolico. Si inizia subito domani - 2 febbraio - con la Candelora 2024, per proseguire poi con i festeggiamenti in maschera di Carnevale e con i momenti dedicati alle coppie nel giorno di San Valentino. Ma come nascono queste ricorrenze e quali sono le tradizioni popolari più diffuse?

Il primo appuntamento con le date "speciali" di questo mese è domani, venerdì 2 febbraio, giornata della Candelora.

A seguire ci saranno gli appuntamenti con il Carnevale 2024, una festa mobile che varia in base alla data della Pasqua e a seconda del rito romano o ambrosiano, segnando il pieno delle celebrazioni durante la cosiddetta "settimana grassa", un periodo festoso che si estende dal Giovedì grasso al Martedì grasso. Un'altra data fissa da segnare in rosso sul calendario è quella del 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Candelora 2024, significato e tradizioni

Come anticipato la Candelora 2024 è una festività a data fissa, che cade ogni anno il 2 febbraio. In questo giorno si celebra la presentazione di Gesù al Tempio, avvenuta 40 giorni dopo Natale. Conosciuta anche come Festa della Purificazione della Vergine Maria, la Candelora è una festività religiosa ma non si tratta di un giorno festivo: uffici, aziende e scuole rimangono aperti.

Nella tradizione popolare questo giorno può addirittura "predire" la fine dell'inverno. Sono infatti moltissimi i proverbi meteo che ruotano intorno alla Candelora, talvolta anche in contrapposizione tra loro. In ogni città d'Italia questa giornata vede la tradizionale benedizione delle candele, che segneranno il cammino dei fedeli e rappresenteranno lo "strumento" utilizzato per la benedizione delle gole il giorno successivo dedicato a San Biagio.

Quando inizia e quando finisce il Carnevale e quando finisce? La domanda è più che lecita, visto che si tratta di una festa mobile le cui date cambiano ogni anno in base alla Pasqua e al tipo di rito adottato (romano o ambrosiano). Quest’anno il periodo del Carnevale inizia il 28 gennaio - domenica di Settuagesima - e finisce il 13 febbraio, con il Martedì Grasso. La domenica di Carnevale sarà l’11 febbraio.

Ma vediamo in dettaglio tutte le date del Carnevale 2024:

domenica 28 gennaio: inizio Carnevale 2024

giovedì 8 febbraio: giovedì grasso

domenica 11 febbraio: domenica di Carnevale

martedì 13 febbraio: Martedì Grasso

mercoledì 14 febbraio: mercoledì delle Ceneri, inizio Quaresima

sabato 17 febbraio: Carnevale ambrosiano 2024

In moltissime città italiane vengono organizzate sfilate con carri allegorici e maschere, che rappresentano giornate di allegria per grandi e piccini da vivere sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti. Tra le sfilate di Carnevale più famose ricordiamo Viareggio, Venezia, Cento e Fano.

Nel capoluogo lombardo sarà invece possibile immergersi in un Carnevale di Ambrosiano a Milano 2024 dalle date leggermente diverse.

Mentre in tutta Italia restano aperti uffici e negozi per tutto il periodo, gli studenti potranno contare invece su un periodo di vacanza. In molte città le scuole chiuderanno dall'8 al 12 febbraio, ma il calendario delle vacanze di Carnevale 2024 varia da regione a regione.

San Valentino, una ricorrenza da trascorrere a lume di candela

L'altra festa a data fissa di febbraio è quella di San Valentino. Celebrata il 14 febbraio la ricorrenza è dedicata agli innamorati, che in questo giorno sono soliti scambiarsi regali come gioielli, cioccolatini e fiori, ma non è sempre stato così.

La festa degli innamorati nasce come risposta cristiana a un'antica festività pagana romana: Lupercalia. Già nel IV secolo a.C. infatti a Roma si organizzavano il 15 febbraio cortei dedicati alla rinascita della natura, con rituali che celebravano il dio Luperco, protettore della fertilità. Tali celebrazioni furono considerate inappropriate dalla Chiesa e messe al bando. Fu Papa Gelasio nel 496 d.C. a spostare la festa anticipandola di un giorno. La scelta del 14 febbraio - giorno di San Valentino, protettore degli innamorati - vede da allora la festività dedicata all'amore romantico.

Trattandosi di un giorno lavorativo viene spesso festeggiato alla sera, e molte coppie potranno contare - anche quest'anno - sulle tante proposte di ristoranti che organizzano cene speciali per San Valentino 2024, ma anche sull'opportunità di organizzare una cenetta romantica a lume di candela a casa.