Calo termico in arrivo soprattutto al Centro-Sud

Un nucleo di aria fredda diretto verso i Balcani riuscirà a lambire anche la nostra penisola determinando un rinforzo dei venti settentrionali e un conseguente calo termico, più marcato al Centro-Sud; durante questa fase non si escludono sporadiche precipitazioni sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali, col ritorno di qualche fiocco di neve sull’Appennino. Dopo questa breve parentesi è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni di stabilità accompagnate da un rialzo termico, ma anche da possibili nebbie persistenti in pianura al Nord.

Previsioni meteo per oggi. Prevalenza di sole al Nord, regioni centrali tirreniche, Marche, coste campane e Sardegna; qualche nebbia nel primo mattino nel Polesine, nelle valli della Toscana e dell’Umbria. Nuvolosità variabile nelle altre regioni con brevi e isolate precipitazioni su Abruzzo e Molise, con quota neve intorno 900-1000 metri, sulla Sicilia tirrenica e in forma ancora più occasionale su Puglia, Lucania e nord-est della Calabria. Temperature minime in lieve aumento al Sud e in Sicilia; massime in leggero calo al Nord-Ovest,sul medio e basso Adriatico. Venti intensi settentrionali sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Mari: molto mossi o agitati il medio-basso Adriatico, lo Ionio e il Mare e Canale di Sardegna; poco mossi o mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per l'Epifania. Insisteranno ancora le correnti fredde dai Balcani soprattutto al Sud e in Sicilia dove avremo una nuvolosità sparsa alternata alle schiarite e associata a qualche residua pioggia sulla Calabria settentrionale ionica con nevicate sulla Sila fino 1400-1500 metri, limitatamente alle prime ore del giorno. In tutto il resto dell’Italia il tempo sarà in prevalenza stabile, a parte qualche annuvolamento sul medio Adriatico, sul Veneto, la Liguria centrale e qualche nebbia al mattina lungo la fascia centrale della Pianura Padana. Temperature quasi ovunque in calo nei valori massimi, ancora leggermente superiori alle medie stagionali nelle regioni settentrionali. Clima freddo al Sud accentuato dai venti moderati o forti di Tramontana.

