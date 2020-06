Caldo sempre più intenso: dal weekend supereremo i 35 gradi

Estate protagonista anche nei prossimi giorni, che saranno segnati da un'ulteriore intensificazione del caldo estivo. Le temperature aumenteranno ovunque soprattutto a partire dal prossimo fine settimana, l'ultimo weekend di giugno, a causa della risalita di aria calda dal Nord Africa che darà il via alla prima vera ondata di caldo dell'estate.



Le previsioni per le prossime ore.

Sabato sole protagonista su tutto il Paese, con qualche nuvola in più sulle regioni settentrionali. Tra pomeriggio e sera sarà ancora possibile che si sviluppino brevi piogge o isolati temporali: a rischio in particolare i rilievi del Nord. Il caldo si farà più intenso in tutta Italia, con temperature in aumento soprattutto al Nord.

Anche la giornata di domenica sarà pienamente estiva da nord a sud. Il sole avrà la meglio ovunque, con l'eccezione di temporanei annuvolamenti sui rilievi nelle ore più calde della giornata. Lungo l’arco alpino sarà possibile la formazione di qualche rovescio o temporale durante il pomeriggio, con tendenza a persistere localmente anche in serata, specie sul settore orientale.

Il caldo sarà in deciso incremento, e proprio domenica avrà inizio la prima vera ondata di caldo dell'estate 2020: la risalita di aria calda dal Nord Africa determinerà infatti un sensibile aumento delle temperature, che potranno anche superare i 35 gradi nelle zone più roventi. Il caldo intenso ci accompagnerà, probabilmente, per buona parte della settimana.