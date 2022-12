Bonus TV, ecco quali possono essere richiesti fino al 31 dicembre 2022

Per favorire il passaggio ai nuovi standard di trasmissione il Governo ha previsto alcune agevolazioni nella legge di Bilancio 2022, che consentono di ottenere contributi per l'acquisto di nuovi televisori e decoder compatibili, che in alcuni casi possono anche essere richiesti con consegna a domicilio. Le misure conosciute come Bonus TV, comprendono quindi tre diversi incentivi. Ma quali di questi sono ancora utilizzabili? Scopriamolo insieme.

Bonus TV 2022, quali sono e chi può richiederli?

Come anticipato questo incentivo racchiude tre diversi "sconti", ovvero:

Bonus rottamazione TV

Bonus decoder

Bonus decoder a casa

Bonus rottamazione TV 2022: requisiti

Il bonus rottamazione TV prevede uno sconto sull'acquisto di un nuovo apparato compatibile con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 - HEVC MAIN 10. L'incentivo previsto corrisponde al 20% del prezzo d'acquisto - fino a un massimo di 100 euro - e viene concesso una sola volta nel periodo compreso tra il 23 agosto 2021 e il 31 dicembre 2022. Le condizioni necessarie per poter fruire del bonus prevedono che il richiedente disponga di un apparecchio da rottamare. Il vecchio televisore deve essere stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Per ottenere l'incentivo è inoltre necessario che l'acquirente risieda in Italia e sia in regola con il pagamento del canone TV - attraverso la bolletta elettrica o con modello F24. Anche le persone esentate dal pagamento del canone - individuate dall'art.1 comma 132 Legge 244/2007 - possono beneficiare del bonus rottamazione. Ricordiamo che rientrano in questa categoria le persone fisiche residenti in Italia che - alla data del 31 dicembre 2020 - risultavano di età pari o superiore a 75 anni con reddito familiare annuo non superiore a 8.000 euro .

Per il bonus rottamazione TV non sono previsti limiti ISEE.

Bonus TV decoder 2022, caratteristiche

Il bonus TV decoder può essere richiesto prevede uno sconto fino a 50 euro per l'acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato ed è concesso una sola volta alle famiglie residenti in Italia con reddito ISEE non superiore a 20.000 euro. Il bonus TV Decoder è cumulabile con il Bonus rottamazione TV.

Bonus decoder a casa, in cosa consiste?

I cittadini di età pari o superiore a 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione possono beneficiare di un ulteriore agevolazione, che prevede la consegna a domicilio del decoder compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione. Il servizio di consegna a domicilio è reso possibile grazie alla collaborazione con Poste Italiane. Il bonus decoder a casa è cumulabile con l'incentivo per la rottamazione del televisore, mentre non può essere fruito da coloro che hanno già beneficiato del bonus TV-decoder.

Bonus TV 2022, quali sono ancora disponibili?

Per far fronte agli incentivi legati ai bonus decoder e rottamazione TV il Governo aveva stanziato circa 250 milioni di euro, fissando il termine per l'acquisto di apparecchi idonei alla ricezione di ultima generazione al 31 dicembre 2022 o - in alternativa - fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Con un decreto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che - a partire dal 10 novembre scorso - le risorse messe in campo dal Governo sono esaurite e quindi non è più possibile usufruire del Bonus rottamazione TV e decoder. Rimangono invece disponibili gli incentivi per il bonus decoder a casa previsti per gli ultrasettantenni in possesso dei requisiti economici già citati.