Bonus fotovoltaico da 8500 euro in Puglia: a chi spetta, come funziona e requisiti

Un nuovo bonus per incentivare le famiglie a scegliere un'energia sostenibile e rinnovabile come quella solare: 8500 euro a chi compra dei pannelli fotovoltaici, ma lo sconto non è per tutti.

Bonus fotovoltaico, i requisiti e come richiederlo

Abbandonare le fonti di energia non rinnovabile diventa sempre più urgente e una valida soluzione è certamente l'energia solare. Il caro energetico stringe e l'inquinamento sale, dunque optare per una soluzione più ecologica che non dipenda da combustibili fossili risulta essere una scelta saggia. Per questo è stato approvato un incentivo fino a 8500 euro per l'acquisto di pannelli fotovoltaici per la propria abitazione.

A goderne saranno gli abitanti della regione Puglia, per i quali è stato stanziato un fondo di ben 6,8 milioni di euro. Il bonus fotovoltaico è destinato a tutti i residenti o domiciliati da almeno un anno in Puglia e con un reddito inferiore ai 20mila euro annui. Le famiglie interessate, per poterne usufruire, non devono beneficiare di altre agevolazioni sul piano comunale, regionale o statale in materia di efficientamento energetico.

Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto sull'acquisto di un nuovo impianto che non abbia una potenza inferiore a 1,8 kW e destinato ad abitazioni singole o condomini. In questo caso lo sconto arriverà fino a 6000 euro, ma si può raggiungere un massimo di 8500 euro se, insieme all'impianto (fotovoltaico, solare termo-fotovoltaico o microeolico) si aggiunge anche l'installazione di un sistema di accumulo.

Se siete residenti nella regione Puglia, rientrate nelle categorie beneficiarie del bonus e avete intenzione di convertire la vostra abitazione in modo green, richiedere l'incentivo è molto semplice. La regione ha sviluppato un'apposita piattaforma online consultabile per inoltrare la richiesta del bonus fotovoltaico; si può raggiungere a questo link a partire da mercoledì 25 maggio e fino al 22 agosto 2022. L'accesso potrà essere eseguito tramite le proprie credenziali SPID e un normale indirizzo email funzionante.