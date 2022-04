Caro bollette e benzina, in arrivo il nuovo decreto: ecco gli aiuti previsti

Il 2 maggio si riunisce un nuovo Consiglio dei ministri per varare le nuove misure atte a contenere il caro bollette e il prezzo della benzina: sul tavolo di Mario Draghi sono pronti almeno 6 miliardi di euro per aiutare le famiglie italiane. Il governo sembra aver deciso di mettere in campo alcuni interventi, soprattutto visto che gli attuali tagli alle accise della benzina scadono proprio il 2 maggio.

Caro benzina: proroga del taglio delle accise

La prima misura che il governo intende mettere in campo, stando alle anticipazioni pubblicate dal Corriere della Sera, è quella della proroga del taglio delle accise sui carburanti: lo “sconto” di 25 centesimi dovrebbe essere confermato almeno fino al 30 giugno. Inoltre sarebbe allo studio anche una sforbiciata del costo del metano, intorno ai 30 centesimi. La proroga del taglio delle accise diventa ancora più importante di prima, visto che il costo dei carburanti è tornato a salire.

Caro bollette: aiuti a famiglie e agli enti locali

L’ultimo decreto energia del governo ha esteso fino a 12mila euro la soglia Isee per aver accesso al bonus sociale che taglia le bollette. Mario Draghi e i suoi ministri intendono estendere l’aiuto anche al terzo trimestre del 2022, e rendere in qualche modo “retroattivo” il bonus: anche le bollette già pagate potrebbero così essere "scalate" dal costo di quelle successive. Inoltre il governo prevede di mettere in campo aiuti anche per gli enti locali, salassati dall’esplosione del costo dell’energia.