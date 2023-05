Bis di "baci" celesti: la Luna ci regalerà due appuntamenti imperdibili stasera e domani

Il nostro satellite torna a dare spettacolo nel cielo di maggio, con un bis di appuntamenti imperdibili. Stasera ci attende il "bacio" Luna-Venere, mentre osservando il firmamento domani sera vedremo il nostro satellite "danzare" con Marte. Il bis di "baci" - tempo permettendo - sarà visibile a occhio nudo.

Stasera ci aspetta un cielo ricco di astri luminosi

L'appuntamento di stasera- 23 maggio - è sicuramente allettante per ogni appassionato di astronomia. Come fanno sapere dall'Uai infatti, il firmamento si presenterà particolarmente ricco di astri celebri e luminosissimi. In particolare nel cielo occidentale potremmo ammirare - subito dopo il crepuscolo - Marte nella costellazione del Cancro, sovrastare le stelle Castore e Polluce nella costellazione dei Gemelli. Ed è proprio qui che ci attende una delle effusioni più suggestive. Il nostro satellite - in fase crescente dopo il novilunio del 16 maggio scorso - incontrerà il Pianeta gemello della Terra, dando così origine a un "bacio" Luna-Venere che, tempo permettendo, sarà visibile a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 23 maggio ore 22 circa

Domani sera la Luna "danzerà" con Marte

Non ci sarà neppure il tempo di ammortizzare le emozioni che il nostro satellite ci regalerà stasera, perché proseguendo il suo cammino la Luna raggiungerà - 24 ore dopo - la costellazione del Cancro dove avrà un "incontro ravvicinato" con il Pianeta Rosso. Tornando ad alzare gli occhi al cielo domani sera - 24 maggio - potremmo così assistere al "bacio" Luna-Marte.

Si tratta di una congiunzione sicuramente non rarissima - che appena un mese fa ci ha regalato un doppio appuntamento - ma che riesce ogni volta a incantare migliaia di appassionati della volta celeste.

Anche in questa occasione - sperando nella clemenza del tempo - potremmo osservare il "bacio" a occhio nudo. Ad assistere alla romantica effusione ritroveremo anche le stelle Castore e Polluce, più in basso, e Venere, che dalla costellazione dei Gemelli osserverà l'intera scena.

©Stellarium - cielo del 24 maggio ore 22.00 circa

Come vedere il bis di "baci" celesti

Come anticipato non saranno necessari telescopi o binocoli, perché entrambi i "baci" saranno completamente visibili a occhio nudo. Come sempre accade quando parliamo di eventi celesti è comunque necessario poter disporre di un cielo privo di nubi, e preferire luoghi lontani dall'inquinamento luminoso delle città.