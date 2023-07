Bere dalla borraccia: i rischi per la salute e i consigli per un corretto utilizzo

Sempre più persone, soprattutto in questi giorni di caldo estremo, nell’arco della giornata utilizzano la borraccia, un accessorio comodo, rispettoso dell'ambiente e riutilizzabile, il cui uso richiede solo il rispetto di qualche semplice regola. Per cominciare, la borraccia è poco adatta alle persone pigre, perché dimenticarsi di lavarla può avere conseguenze serie per la salute.

Come utilizzarla correttamente

Le borracce sono un'ottima soluzione per ridurre l'inquinamento ambientale e il consumo di plastica, senza rinunciare al comfort di avere l'acqua sempre a disposizione. Ci sono, però, dei potenziali rischi legati al suo utilizzo, soprattutto dal punto di vista igienico.

Anzitutto, c’è il problema della contaminazione batterica: una pulizia non corretta della borraccia determina un accumulo di microrganismi che si moltiplicano nell’acqua e mettono in pericolo la salute di chi la utilizza. Tra i disturbi più frequenti ci sono le infezioni gastrointestinali, con nausea, dolori addominali e diarrea. Altrettanto pericolosi sono i funghi e le muffe, responsabili di problemi respiratori e di altre possibili complicazioni per la salute. La presenza di questi microrganismi nella borraccia determina anche la comparsa di odori e sapori sgradevoli, influendo negativamente sull’esperienza stessa del bere.

Per evitare tutti questi rischi ci sono alcuni consigli che andrebbero rispettati. Oltre a lavare regolarmente la borraccia con acqua calda e sapone, è importante prestare attenzione alla fase di risciacquo ed effettuare un’asciugatura ottimale.

Inoltre, la borraccia non andrebbe mai prestata ad altre persone: l’utilizzo condiviso di questo oggetto personale comporta il passaggio di batteri e germi da persona a persona, con tutte le conseguenze negative che ne possono derivare. Infine, è bene assicurarsi che il materiale con cui è realizzata la borraccia sia di qualità (per esempio, in plastica senza BPA oppure in acciaio inossidabile) e in perfetto stato, senza segni di deterioramento o problemi strutturali.