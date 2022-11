Tra pochi giorni torna il "bacio spaziale" Luna-Saturno, ecco come ammirarlo

Evento imperdibile per tutti gli appassionati astrofili e non solo, la romantica effusione tra Luna e Saturno sta per tornare, e promette ancora una volta un'esperienza da non perdere. Pronti ad assistere a questo "bacio spaziale"? Ecco la data da segnare sul calendario e come prepararsi per godere al meglio lo spettacolo.

Torna il "bacio" Luna-Saturno

Non si tratta di un evento rarissimo, ma è comunque uno spettacolo che sprigiona un fascino particolare. L'ultimo romantico bacio tra il nostro satellite e il Signore degli Anelli è avvenuto il primo giorno di questo mese, e verrà riproposto il prossimo 29 novembre.

Come spiegato dall'Uai - Unione Astrofili Italiani - poco dopo il tramonto potremmo tornare ad ammirare la magnifica congiunzione tra Saturno e la Luna, che si troverà prossima alla sua fase di Primo Quarto. Un bacio stellare - è proprio il caso di dirlo - che i due si scambieranno ancora una volta nella costellazione del Capricorno e a cui in molti non sapranno rinunciare.

Alzando gli occhi al cielo intorno alle 18.30 di martedì 29 novembre potremmo vedere il nostro satellite avvicinarsi al Signore degli Anelli, ma per non perdersi nessun dettaglio meglio farsi trovare preparati.

©Stellarium - Mappa del cielo 29 novembre ore 18.30 circa

Come vedere la romantica effusione Luna-Saturno

Per godersi al meglio lo spettacolo è necessario poter contare su un cielo completamente sgombro da nubi e dotarsi di un buon binocolo, o meglio ancora di un telescopio, da puntare verso la costellazione del Capricorno.

Saturno è infatti ai limiti della visibilità a occhio nudo e - senza nessuno strumento ottico a supporto - rischieremo di farci sfuggire quegli anelli che rendono il pianeta così famoso e affascinante.

Per quanto riguarda la location ideale, è sempre meglio scegliere punti lontani dall'inquinamento luminoso per garantirsi una visione più nitida di questo nuovo romantico incontro ad alta quota.