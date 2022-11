Astronomia: guida al cielo di dicembre 2022: tra pianeti e stelle cadenti

Gli appassionati di astronomia stanno già consultando la guida al cielo di dicembre 2022. Quali eventi ci attendono? Cosa ci riserva l'ultimo mese dell'anno? Pioggia di stelle cadenti, baci tra Pianeti o passaggi di comete? Ecco cosa accadrà.

Il cielo di dicembre 2022: tutti gli eventi astronomici

Quali sono gli eventi astronomici del mese di dicembre 2022? Cosa potremo ammirare tenendo il naso puntato verso le stelle? In primis tra il 7 e l'8 dicembre avremo la classica Luna del Ghiaccio, ovvero la tradizionale Luna piena di dicembre. Non assisteremo però solo al plenilunio perché Marte sarà infatti protagonista di una splendida occultazione. Ebbene sì nelle stesse notti - o meglio nella notte tra l'8 e il 9 dicembre - vi sarà una vera e propria "eclisse" di Marte che sarà nascosto dalla Luna. Sarà pertanto una Immacolata ricca di appuntamenti. Dovremo fare molta attenzione al cielo visto lo spettacolo che Luna e Pianeti - in questo caso Marte - ci regaleranno.

Il 13 dicembre arriveranno le Geminidi. Queste meravigliose stelle cadenti del mese di dicembre raggiungeranno cioè la loro massima attività. Poco dopo sarà poi la volta delle Ursidi. Per vederle ed esprimere l'ultimo desiderio dell'anno toccherà aspettare la notte tra giovedì 22 e venerdì 23 dicembre.

Il 29 dicembre si concluderà l'anno con uno spettacolo gentilmente offerto dalla coppia formata da Venere e Mercurio. Una data da non dimenticare? Quella del 21 di dicembre. Perché? Sarà il giorno con meno ore di luce nel corso dell'anno, il giorno che sancirà l'inizio dell'inverno.

Le fasi lunari di dicembre 2022: ecco tutte le informazioni

Quali saranno invece le varie fasi lunari a dicembre 2022? Ebbene l'8 dicembre, come già accennavamo, avremo la Luna Piena, il 16, invece, l'ultimo quarto mentre il 23 dicembre la Luna nuova e per finire l'anno in bellezza, il 30 dicembre il primo quarto.