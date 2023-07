Stasera triangolo celeste circondato di stelle cadenti, lo show celeste visibile a occhio nudo

Quella di stasera sarà una rara e imperdibile concentrazione di astri celesti. Luna, Venere e Marte saranno infatti protagoniste di un insolito triangolo celeste, al quale si aggiungerà una splendida pioggia di stelle cadenti. Tutto sarà perfettamente visibile a occhio nudo.

Triangolo celeste Luna - Venere - Marte visibile dopo il tramonto

I protagonisti dello show celeste che stasera ci offrirà il cielo sono Venere, Marte e il nostro satellite, che subito dopo il tramonto si troveranno straordinariamente vicini.

Come spiega l'Uai la Luna - con la sua falce sottile dopo il novilunio dello scorso 17 luglio - apparirà vicinissima ai due pianeti, ormai prossimi al termine del loro periodo di visibilità serale. Il Pianeta Rosso sarà affiancato al nostro satellite, mentre Venere apparirà più basso sull'orizzonte. A osservare questo insolito terzetto ci sarà anche la Stella Regolo, la più luminosa dell'universo.

©Stellarium - cielo del 20 luglio 2023 ore 21.15 circa

E non finisce qui, perché allo spettacolo celeste - già di per sé esclusivo - si aggiungerà una suggestiva pioggia di stelle cadenti.

Pioggia di stelle cadenti sul "triangolo celeste"

A fare da cornice allo spettacolo potrebbero arrivare anche le alfa Cignidi, meteore che solitamente si mostrano di debole luminosità ma che sanno regalare anche degli exploit. Il radiante - ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano - sarà osservabile tutta la notte, culminando verso le 2.00 a quasi 85 gradi d'altezza sull’orizzonte.

Il picco delle alfa Cignidi è stato la scorsa notte, ma non escludiamo che possano unirsi alla congiunzione Luna - Venere - Marte (con la stella Regolo) per incorniciare la "danza planetaria" e prendere in carico qualche desiderio rimasto da esaudire.

Come vedere lo spettacolo celeste di stasera

Lo show che ci attende stasera sarà completamente visibile a occhio nudo, ovviamente in presenza di cieli sereni. Per non perdersi nessun dettaglio di questo spettacolo consigliamo di scegliere punti di osservazione lontani dall'inquinamento luminoso delle città.