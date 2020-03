Aria gelida in arrivo: colpo di coda dell'inverno

Proprio ora che è arrivata la Primavera, l'Inverno ha deciso di affondare il colpo. Da domenica l'Italia verrà raggiunta da una massa di aria decisamente fredda che provocherà un brusco calo delle temperature, più generalizzato e sensibile all'inizio della prossima settimana. Le previsioni per le prossime ore.

A partire da domenica sera sull'Italia arriveranno correnti gelide provenienti dalla Russia, che si propagheranno gradualmente a tutta Italia tra lunedì e martedì. Si aprirà quindi una fase di stampo decisamente invernale: un’ondata di gelo davvero anomala per la fine del mese di marzo. Le temperature subiranno un drastico calo dell'ordine di 10-15 gradi: i valori, da sopra la media, precipiteranno di 10 gradi al di sotto della media. Ad accentuare il freddo anche il vento di Bora, Grecale e Tramontana, intenso sulle regioni del Centro-Sud. A partire da martedì al Nord saranno possibili anche forti gelate mattutine. Al momento è ancora difficile capire gli effetti di questa ondata di freddo in termini di piogge o nevicate. Al Nord in generale non si prevedono fenomeni significativi, al più deboli e isolati, mentre per il Centro-sud sono attese precipitazioni più diffuse. In particolare per martedì saranno possibili nevicate sparse fino a quote anche di pianura tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e piogge sparse tra la Calabria e la Sicilia. Mercoledì, tendenza da confermare, sarà possibile una fase di forte maltempo all’estremo Sud con piogge e rischio di forti rovesci e temporali tra Sicilia, Calabria, Puglia meridionale e Basilicata orientale, con neve intorno ai 900 metri sui rilievi. Piogge sparse e nevicate a quote collinari su medio adriatico, basso Lazio, Campania, nord della Puglia, Alpi e Prealpi. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.