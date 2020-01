Ancora tempo stabile, non si attenua l'emergenza inquinamento

In questa parte centrale della settimana il tempo resta soleggiato e stabile per la presenza dell’alta pressione, allungata dal Medio Atlantico sul Mediterraneo Occidentale; parziale eccezione alle condizioni di bel tempo si osserverà al Nord, e in particolare in pianura e lungo le coste, dove il cielo si presenterà piuttosto grigio per nebbie e nubi basse.

Altra conseguenza da tenere in considerazione per il prolungarsi della fase anticiclonica è l’accumulo di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera: attesi quindi alti livelli di smog in molte importanti città.

Le temperature faranno registrare in gran parte d’Italia valori anche sopra le medie stagionali; in particolare nelle regioni alpine sono previste temperature di diversi gradi al di sopra della norma, con la quota dello zero termico che arriverà a sfiorare i 3000 metri.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo in generale nuvoloso su pianure e coste del Nord, con qualche pioviggine sulla Liguria. Tanto sole nel resto d’Italia, con qualche temporaneo annuvolamento solo su alta Toscana, Calabria Ionica e Sicilia Orientale.

Temperature senza grandi variazioni: ben al di sopra della norma nelle regioni alpine, in generale vicine ai valori medi stagionali altrove. Moderati venti di Grecale sullo Ionio.

Foto ANSA



Previsioni meteo per giovedì. Sarà un’altra giornata ben soleggiata sulle Alpi, il Friuli, gran parte del Piemonte, il sud delle Marche, il basso Lazio, il medio Adriatico, le regioni meridionali e la Sicilia. Altrove ci sarà una maggiore nuvolosità: cieli grigi, in particolare al mattino, nel settore ligure e su bassa Lombardia, Emilia Romagna, nord delle Marche e alta Toscana, dove non si esclude anche qualche locale nebbia. Tendenza a parziali schiarite nella seconda parte della giornata.

Temperature in leggero aumento nei valori minimi, e al Nord anche nelle massime. Venti fino a moderati di Maestrale sul medio e basso Adriatico e sull'alto Ionio.