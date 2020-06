Anche oggi sole e caldo estivo

Anche oggi tempo in gran parte soleggiato, con appena un po’ di instabilità che rimarrà confinata alle zone alpine e all’Appennino meridionale. Le temperature sono previste in lieve aumento portandosi ovunque al di sopra delle medie stagionali: si farà sentire un caldo da piena estate con massime pomeridiane intorno ai 30 gradi ma con punte di 33-34 °C. Durante la prossima settimana il caldo aumenterà ulteriormente al Centro-Sud raggiunto da una massa d’aria calda tropicale in arrivo dal Nord Africa, attualmente ancora ai margini del nostro Paese: a partire da metà della prossima settimana si potrebbero toccare e localmente superare i 35 gradi. Sarà in effetti la prima vera e propria ondata di caldo intenso di questa nuova stagione estiva. Il Nord sarà a tratti lambito dalle perturbazioni in transito oltralpe che favoriranno un tempo instabile sui settori alpini con a tratti qualche sconfinamento sulle vicine pianure; il caldo rimarrà più contenuto rispetto al resto d’Italia.

Previsioni meteo per oggi. Al mattino prevalenza di tempo bello e soleggiato, con appena un po’ di nuvolosità innocua sulle zone alpine e sul Piemonte. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle aree montuose con qualche temporale in sviluppo su Alpi, Appennino abruzzese, Appennino lucano e rilievi nelle zone interne della Sardegna; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento, per lo più comprese fra 27 e 32 gradi ma con qualche punta di 33-34 gradi. Venti deboli, a prevalente regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì. Nel corso della giornata tempo instabile con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi centro-orientali, con qualche possibile sconfinamento sulle vicine pianure di Lombardia nel corso della mattinata e di Veneto e Friuli nel pomeriggio. Un po’ di nuvolosità sparsa anche in Piemonte e Liguria. Nel resto d’Italia tempo stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento tra Emilia Romagna e versante adriatico del Centro-Sud, stazionarie altrove; massime ovunque sopra la media e comprese fra 28 e 33 gradi, ma con qualche picco di 34-35 gradi in Emilia Romagna e regioni centro-meridionali. Venti in moderato rinforzo di Libeccio in Liguria, Appennino settentrionale e marchigiano; in prevalenza deboli altrove. Mar Ligure mosso, poco mossi o calmi i restanti mari intorno alla penisola.