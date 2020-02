Alta pressione sull'Italia: l'inverno fa di nuovo un passo indietro

Con l’alta pressione estesa su tutto il Mediterraneo Occidentale e allungata a occupare parzialmente anche l’Italia, venerdì splenderà il sole in tutte le nostre regioni; in rialzo anche le temperature, che torneranno quasi dappertutto su valori nella norma o leggermente al di sotto nelle regioni meridionali. Pochi cambiamenti nel fine settimana, caratterizzato da umide correnti occidentali che, scorrendo sul nostro Paese, porteranno un po’ di nuvolosità, ma con pochissime piogge e con temperature in ulteriore leggero aumento, pur mantenendosi prossime alle medie stagionali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì bel tempo, con cielo in generale sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Da segnalare qualche modesto annuvolamento passeggero tra Puglia, Basilicata e Calabria, con la tendenza a un aumento delle nubi basse sulla Liguria centrale, soprattutto dalla serata. Temperature massime in lieve rialzo, ancora leggermente sotto le medie del periodo al Sud, prossime alla norma nel resto d’Italia. Venti settentrionali moderati o localmente ancora forti tra basso Adriatico, Puglia, Basilicata, Calabria e Mar Ionio, ma destinati ad attenuarsi definitivamente alla fine della giornata. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90).

Previsioni meteo per sabato. Sabato sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata passaggio di nuvolosità irregolare anche sulle regioni di Nord-Est e sulla Toscana, qualche sottile velatura nelle restanti regioni centrali e sulla Sicilia occidentale. Dalla sera tendenza a rasserenamenti a partire dalle regioni di Nord-Ovest. All’alba locali banchi di nebbia tra il Polesine e la Romagna. Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest, ancora qualche gelata all’alba al Centro-Nord e nelle zone interne del Sud. Massime in lieve diminuzione al Nord, in leggero aumento al Sud e in Sicilia. Venti localmente moderati di Scirocco su Mare di Sardegna e canali delle Isole.

Foto iStock/Getty Images