Alta pressione sull'Italia

Ci attendono un paio di giornate con tempo per lo più stabile e con un clima particolarmente mite: venerdì e sabato il tempo risulterà nel complesso soleggiato, con temperature quasi dappertutto in crescita, grazie a una decisa espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. A occupare l’Italia sarà l’Anticiclone delle Azzorre che porterà in gran parte del Paese temperature pienamente estive, senza picchi eccezionalmente alti come è accaduto la scorsa settimana a causa l’alta pressione di matrice africana, ma comunque con punte intorno ai 30 gradi. Alla fine di sabato, con la parziale ritirata dell’alta pressione, aumenterà però l’instabilità al Nord e nella giornata di domenica, nelle regioni settentrionali e centrali, i momenti di sole si alterneranno a quelli nuvolosi, con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso del giorno qualche nuvola innocua in più solo su zone alpine e prealpine, pianura piemontese ed entroterra ligure. Temperature massime quasi dappertutto stazionarie o al più in leggera crescita. Moderati venti di Tramontana sullo Ioni; venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi; bello e soleggiato altrove. Tra sera e notte improvvisi rovesci e temporali, a macchia di leopardo, su tutte le regioni settentrionali. Temperature massime in crescita al Nord e regioni adriatiche.