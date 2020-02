Alta pressione lontana: in arrivo diverse perturbazioni

Ultimo scorcio di febbraio decisamente più movimentato e instabile sull'Italia e temporaneamente anche più freddo, complice il passaggio di alcune perturbazioni in arrivo dal Nord Atlantico. Dopo la perturbazione n. 7 con effetti fino a questa mattinata al Sud, è attesa la perturbazione numero 8 di febbraio che arriverà alla fine di domani al Nord-Ovest, per poi domenica spostarsi sul Nord-Est e ancora una volta sulle regioni tirreniche. Questa perturbazione sarà associata a correnti più miti meridionali che favoriranno un generale rialzo delle temperature. Una fase di maltempo molto più incisiva ed organizzata sembra al momento profilarsi per l'inizio della prossima settimana quando sull’Italia arriverà una intensa perturbazione (la numero 1 di marzo) in grado di generare un profondo vortice di bassa pressione che al momento sembrerebbe allontanarsi dal nostro Paese solo entro la giornata di giovedì. Questa fase di maltempo riporterà precipitazioni significative su tutto il Paese, interrompendo così la lunga fase siccitosa che da oltre 2 mesi attanaglia sopratutto le regioni nord-occidentali. e temporaneamente anche più freddo, complice il passaggio di alcune perturbazioni in arrivo dal Nord Atlantico. Dopocon effetti fino a questa mattinata al Sud,cheal, per poispostarsi sule ancora una volta sulle. Questa perturbazione sarà associata ache favoriranno un generale rialzo delle temperature.quando sull’Italia arriverà una intensa perturbazione (la numero 1 di marzo) in grado di generare un profondo vortice di bassa pressione che al momento sembrerebbe allontanarsi dal nostro Paese solo entro la giornata di giovedì., interrompendo così la lunga fase siccitosa che da oltre 2 mesi attanaglia sopratutto le regioni nord-occidentali.

Previsioni meteo per oggi. Al mattino residue precipitazioni su Puglia, Basilicata, Campania meridionale e Calabria, ma con tendenza a miglioramento da metà giornata e schiarite anche ampie. Al Nord, al Centro e sulla Sardegna tempo generalmente soleggiato salvo residui annuvolamenti al mattino su Lazio, Abruzzo, Molise e sud delle Marche. In serata nubi di nuovo in aumento a partire dalle Alpi centro-occidentali. Temperature minime e massime in aumento di un paio di gradi in tutta Italia; all’alba valori localmente sottozero al Nord. Venti da moderati a forti nord-occidentali su regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole; ad inizio giornata un po’ ventoso anche al Nord. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per sabato. Nubi in aumento fin dal mattino al Centro-Nord e in Sardegna; schiarite ancora ampie al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio prime deboli precipitazioni al Nord-Ovest, più probabili in Liguria, alta pianura e lungo le Alpi con quota neve intorno 900-1100 metri; maggiore nuvolosità in transito anche nelle regioni meridionali e in Sicilia. Tra la sera e la notte le precipitazioni tenderanno ad estendersi verso le regioni di Nord-Est e quelle centrali tirreniche con un’intensificazione dei fenomeni soprattutto tra Levante ligure e alta Toscana. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest senza grandi variazioni altrove con valori in generale oltre le medie. Venti meridionali in graduale rinforzo al Centro-Sud.