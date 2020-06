Alta pressione lontana anche nella seconda parte della settimana

La perturbazione (la numero 3 del mese) che sta interessando la nostra Penisola ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che tra lunedì e martedì attraverserà tutta la nostra Penisola, favorendo condizioni meteo ancora marcatamente instabili.



Le previsioni per le prossime ore.

L’alta pressione potrebbe restare lontana dall’Italia ancora per tutta la seconda parte della prossima settimana. Non si intravede al momento alcuna rimonta anticiclonica robusta e duratura in grado di riportare un periodo più lungo di tempo stabile su tutte le nostre regioni. In particolare nella giornata di mercoledì l’atmosfera resterà molto instabile: nel mirino dei temporali risulteranno ancora una volta soprattutto le regioni centro-settentrionali dove i fenomeni saranno più frequenti e diffusi, localmente anche intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Il coinvolgimento del Sud sarà molto più marginale e limitatamente alle aree interne della Campania e della Puglia. Nelle giornate di giovedì e venerdì il rischio di temporali dovrebbe limitarsi alle regioni settentrionali e coinvolgere più marginalmente le aree interne del Centro. Tempo decisamente più stabile al Sud e in Sicilia. Dal punto di vista climatico le temperature si manterranno vicine alle medie stagionali: avremo un clima tipico di inizio estate, senza eccessi di caldo con valori che al massimo potranno avvicinarsi ai 30 gradi.