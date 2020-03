Alta pressione in rinforzo da mercoledì

Nella giornata di lunedì una rapida perturbazione porterà alcune piogge soprattutto su Nordovest, fascia centrale tirrenica e Sardegna. Martedì avremo qualche nevicata sulle Alpi poi si profila il rinforzo dell'alta pressione, con tempo più stabile e temperature in deciso aumento. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì in gran parte d’Italia giornata soleggiata con una prevalenza di cielo sereno o al più velato. Da segnalare qualche annuvolamento in più con un cielo anche parzialmente nuvoloso soltanto su Alto Adige settentrionale, Liguria centrale, Sardegna occidentale, Calabria meridionale e Sicilia orientale. Temperature in generale rialzo, sensibile soprattutto nelle aree alpine anche nell’ordine di una decina di gradi. Vento per lo più molto debole, salvo moderati rinforzi da Nord tra Canale d’Otranto, Ionio e Canale di Sicilia. Mare mosso nel Mare e Canale di Sardegna, nel Canale di Sicilia e nello Ionio, poco mossi altrove. A metà settimana la rimonta più decisa dell’alta pressione verso l’Italia, associata ad una massa d’aria particolarmente mite, riporterà tempo ovunque stabile e clima primaverile, con temperature di nuovo ben al di sopra della media stagionale. Venerdì possibile indebolimento dell’alta pressione al Nord che potrebbe consentire il passaggio di una debole e rapida perturbazione atlantica.