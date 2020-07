Alta pressione in rinforzo

Grazie al rinforzo dell’alta pressione torneranno condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e stabile. Le temperature sono al momento in linea con le medie stagionali, o solo leggermente sopra. Ma attenzione perchè durante la prossima settimana protagonista sul Mediterraneo e sull’Italia sarà l’Anticiclone Nord-Africano che garantirà sì giornate molto stabili e soleggiate ma anche molto calde e con afa in deciso aumento. Si profila quindi una intensa ondata di caldo africano con temperature che al Centro-Sud arriveranno a sfiorare i 40°C. Solo il Nord a metà settimana potrebbe essere lambito da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale.

Previsioni meteo per oggi. Un po’ di nuvolosità in transito nelle regioni settentrionali con un cielo a tratti e localmente anche nuvoloso nella prima parte del giorno: nel pomeriggio qualche rovescio o temporale sarà possibile sui settori alpini centro-orientali. Ben soleggiato al Centro-Sud e Isole con qualche sottile velatura di passaggio al Centro ed innocui annuvolamenti pomeridiani in Appennino; non si escludono brevi piovaschi sui rilievi della Calabria. Temperature estive in linea con le medie del periodo o solo leggermente sopra: valori pomeridiani per lo più compresi tra 29 e 32 gradi ma con qualche punta di 33-34. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e un moderato Maestrale intorno al Canale d’Otranto.

Previsioni meteo per lunedì. Su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e con caldo in aumento. Anche di pomeriggio saranno scarsi gli annuvolamenti in sviluppo lungo la dorsale appenninica e sull’arco alpino; un po’ più di nuvole le ritroveremo sul settore alpino centro-orientale, ma non associate a piogge. Temperature minime e massime in aumento. Valori diurni compresi un po’ ovunque tra 28 e 33 gradi, ma con punte di 34-35 gradi in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud, localmente anche superiori sulla Sardegna. Venti in prevalenza deboli o a regime di brezza; temporanei rinforzi di Maestrale su Puglia meridionale, basso Adriatico, Canale d’Otranto e Ionio al largo. Ancora localmente mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.