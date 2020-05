Alta pressione al Sud mentre il Centro-Nord si prepara al maltempo

L’alta pressione resterà ben salda al Sud e in Sicilia, mentre un’intensa perturbazione (la n. 5 di maggio) raggiungerà il Nord-Ovest e la Sardegna, per poi portare una fase di maltempo fin dalle prime ore di lunedì in gran parte del Centro-Nord, con piogge anche abbondanti e forti temporali, accompagnata da un brusco calo termico. I venti di Scirocco attivati dalla perturbazione soffieranno anche intensi al Sud e lungo l’Adriatico, accentuando il divario termico tra le regioni meridionali, dove lunedì si potranno raggiungere punte di 30-33 gradi, e le zone interessate dal maltempo, dove le temperature estive degli ultimi giorni saranno sostituite da un clima più fresco.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino nubi in transito su gran parte del Paese ma con deboli piogge solo su Alpi centro-orientali, Molise, Campania e settori nord della Puglia; la tendenza è ad un rapido miglioramento e ad ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio un nuovo aumento delle nuvole è atteso solo al Nord-Ovest e in Sardegna, con le prime deboli piogge su Liguria di ponente, Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e nord-ovest della Sardegna. In serata diffuso maltempo in Sardegna con piogge e temporali sparsi, mentre i fenomeni si intensificano nell’estremo Nord-Ovest e raggiungono la Lombardia occidentale. Nella notte si intensificano le piogge al Centro-Nord, con forti temporali possibili in Liguria, Piemonte e Toscana. Temperature in ulteriore aumento al Sud e Isole maggiori. Valori diffusamente vicini ai 25 gradi ma con punte massime di intorno ai 30 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti meridionali, moderati in Adriatico, Mar Ligure, Tirreno occidentale, Isole maggiori, Calabria e Mar Ionio. Mossi o molto mossi i relativi mari.

Previsioni meteo per lunedì. La perturbazione coinvolgerà anche il Nord-Est e parte del Centro, mentre in Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia la nuvolosità lascerà spazio anche a schiarite significative. Al mattino fenomeni anche abbondanti a ridosso delle Alpi e nelle pianure del Piemonte, della Lombardia e delle Venezie. Possibili rovesci o temporali tra il Levante ligure e l’alta Toscana, fenomeni più deboli e isolati nel resto del Nord e del Centro. Tra pomeriggio e sera i temporali insisteranno soprattutto su alto Piemonte, Lombardia e Triveneto, qui anche forti e insistenti, con possibili locali grandinate. Giornata calda al Sud con temperature anche vicine ai 30 gradi favorite dai venti intensi di Scirocco; valori massimi invece in calo al Centro-Nord e Sardegna occidentale. Venti in generale meridionali con lo Scirocco che soffierà anche sul medio e alto Adriatico.