Allerta meteo arancione in Campania per la giornata di mercoledì 3 novembre 2021. Previste nelle prossime ore precipitazioni intense anche a carattere di rovescio e temporali con forti raffiche di vento su buona parte della Regione. Il maltempo ha spinto alcuni sindaci ed enti locali a delle misure preventive circa la chiusura di scuole, cimiteri e parchi pubblici. Ma non tutti hanno seguito la stessa linea. Vediamo tutti i dettagli.

Allerta meteo in Campania a zone: bollino arancione e giallo

La Protezione Civile Regionale della Campania ha emanato un avviso di allerta di colore arancione dalle ore 8.00 di mercoledì 3 novembre fino alle ore 8.00 di giovedì 4 novembre 2021 per tutta la Campania. Il bollino arancione è un avviso di moderata criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti. L'allerta arancione riguarda zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; zona 2: Alto Volturno e Matese; zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini e zona 5: Tusciano e Alto Sele.

Per le restanti zone della Campania, la Protezione Civile indica un'allerta di colore giallo con piogge molto intense e localmente pericolose. Le previsioni meteo parlano di precipitazioni sparse, rovesci e raffiche di vento che potrebbero anche causare rischi di natura idrogeologica con possibilità di allagamenti, inondazioni, caduta massi, frane e voragini. Considerata l'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Campania, i sindaci e gli enti competenti si sono mossi con delle misure precauzionali che coinvolgono scuole, parchi pubblici e cimiteri.

L'amministrazione comunale, infatti, ha deciso per la chiusura dei cimiteri e dei parchi cittadini per tutta la giornata di domani, 3 novembre 2021. Per quanto concerne la chiusura delle scuole la decisione finale spetta ai singoli comuni.

Allerta meteo Campania, chiuse anche le scuole: ecco dove

L'allerta meteo di colore arancione e giallo in Campania diramata dalla Protezione Civile della Regione coinvolge anche le scuole. Per la giornata di domani, mercoledì 3 novembre 2021, i singoli comuni hanno deliberatamente deciso per l'apertura o meno delle classi.

La città di Napoli nella fattispecie del sindaco Gaetano Manfredi ha deciso che le scuole rimarranno regolarmente aperte. Diversi comuni della provincia, invece, hanno deciso per la chiusura. Tra i comuni che hanno optato per la chiusura preventiva delle scuole ci sono: Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Monte di Procida e Casamicciola.

Poco fa anche Giugliano, città alle porte di Napoli che conta ben 120mila abitanti (è il comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia), il sindaco Nicola Pirozzi ha firmato un'ordinanza con la quale viene disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani.