Allerta meteo arancione e gialla per il 21 agosto 2025 in Italia per maltempo e criticità: ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia anche per la giornata giovedì 21 agosto 2025. La Protezione Civile ha emesso un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla per rischio piogge e criticità in diverse regioni.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta arancione il 21 agosto 2025

Il passaggio della perturbazione n.3 di agosto si fa sentire da Nord a Sud in Italia con un nuovo bollettino di allerta meteo arancione. Nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e pericolosi tali da far scattare l'allerta arancione il 21 agosto 2025 in buona parte del Paese. Ricordiamo che l'allerta meteo arancione indica una criticità moderata per la presenza di fenomeni intensi che possono causare danni diffusi a beni e infrastrutture, con possibili disagi per la popolazione. L'allerta arancione richiede maggiore attenzione e prudenza rispetto all'allerta gialla, e le autorità locali possono adottare misure preventive come la chiusura di scuole o eventi pubblici.

Lo stato di allerta arancione è stata diramata per giovedì 21 agosto 2025 per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Toscana : Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Non solo, lo stato d'allerta arancione è stato comunicato, sempre per il 21 agosto 2025, anche per il rischio idraulico in Emilia Romagna e nelle zone: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese. Infine l'allerta arancione di moderata criticità è stata emessa per il 21 agosto 2025 anche per possibile rischio idrogeologico in:

Emilia Romagna : Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna bolognese, Collina bolognese; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana : Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Meteo, allerta gialla il 21 agosto 2025 in Italia: le regioni a rischio

L'Italia si prepara ad una violenta ondata di maltempo: un vero e proprio stop all'estate visto che sono previsti fenomeni meteo intensi e pericolosi accompagnati da trombe d'arie, grandinate e nubifragi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 21 agosto 2025 in:

Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente;

: Bacini Liguri Marittimi di Ponente; Lombardia : Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;

: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche; Marche ;

; Molise : Alto Volturno - Medio Sangro;

: Alto Volturno - Medio Sangro; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Attenzione: da segnalare anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti negativi che possono verificarsi sul territorio a causa del superamento dei livelli idrici critici dei corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, portando a possibili alluvioni e esondazioni. L'allerta è stata emessa per il 21 agosto 2025 sono in una regione, l'Emilia Romagna, e nelle seguenti zone:

Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che, il 21 agosto 20225, coinvolge le regioni e zone: