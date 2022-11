Alimentazione invernale: ecco i cibi più adatti per combattere il freddo

Durante l’inverno e la stagione fredda è importante avere un’alimentazione sana e bilanciata per mantenere l’organismo in forze, tenere alte le difese immunitarie e produrre calore corporeo. Oltre a scegliere gli alimenti corretti, può essere molto utile anche effettuare la giusta quantità di attività fisica perché aiuta a mantenere attivo il metabolismo, favorisce la circolazione sanguigna e contribuisce a una corretta termoregolazione.

La dieta invernale per restare in salute

Durante la stagione fredda si passa più in tempo in casa, cambiano le abitudini quotidiane, si suda meno e - per tutti questi motivi - il nostro organismo ha bisogno di cibi diversi rispetto al resto dell'anno.

Anzitutto, è importante mangiare dei piatti caldi come zuppe, minestroni e stufati: sono nutrienti, facili da preparare e soprattutto riscaldano l’organismo. I legumi, nello specifico, hanno caratteristiche antiossidanti.

Molto utili per il benessere dell’organismo sono anche i vegetali di stagione: tra questi ci sono broccoli, spinaci, verza, carote, radicchio e patate dolci. Questi alimenti forniscono il giusto apporto di vitamine e minerali per sostenere le difese immunitarie e farci sentire energici durante la giornata. Proprio in questo senso, è altrettanto utile la frutta secca (mandorle, noci, nocciole eccetera) perché fornisce al corpo la giusta quantità di zinco e vitamina E.

Attenzione, però, a non esagerare con la quantità, perché questi ultimi cibi sono molto calorici. Per il resto è bene avere un’alimentazione varia e completa, assumendo la giusta quantità di carne, pesce, cereali, latticini, spezie e frutta fresca.

Ovviamente, anche durante l’inverno è fondamentale avere una corretta idratazione: infusi caldi e tisane, oltre a essere piacevoli durante le fredde giornate invernali, assolvono a questa funzione e aiutano a mantenere una corretta regolazione della temperatura corporea.