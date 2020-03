A metà settimana tempo molto instabile e ventoso

intensa perturbazione, a metà settimana l'atmosfera resterà instabile e ventosa. Dopo il passaggio dell', a metà settimana l'atmosfera resterà instabile e ventosa.

Martedì sulle regioni di Nord-Est e su quelle meridionali tempo inizialmente ancora perturbato con precipitazioni diffuse localmente intense su Friuli e basso versante Tirrenico ma in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata. Sui rilievi del Triveneto e sull’Appennino settentrionale quota neve in calo poco sotto i 1000 metri. Sulle regioni di Nord-Ovest, al Centro e sulla Sardegna condizioni di variabilità con alternanza di annuvolamenti e schiarite anche ampie tra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente: locali piogge o brevi rovesci saranno più probabili nel pomeriggio nelle aree interne delle regioni centrali.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo altrove, anche sensibile al Sud e sulle Isole. Venti da moderati a forti al Centro-Sud e settore Alpino, fino a tempestosi, con raffiche oltre i 100 km/h sulla Sardegna. Mari agitati o molto agitati il mare di Sardegna, i canali delle Isole e il Tirreno centro-meridionale.

Nella giornata di: sull’l’atmosfera resterà ancora instabile in particolare sull’ Emilia Romagna , sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole maggiori, dove saranno possibili alcune precipitazioni nevose lungo la dorsale appenninica oltre 1000-1300 metri circa.