Weekend tra sole e locali temporali

Nella giornata di sabato ci sarà ancora un po' di instabilità residua, specie al Centro-Sud: si tratta degli ultimi effetti della perturbazione (la numero 5 del mese) comunque in allontanamento. Domenica la situazione meteo tornerà comunque a farsi soleggiata e stabile in quasi tutta Italia, con pochi isolati temporali pomeridiani per lo più concentrati sulle zone montuose. Durante tutto il fine settimana le temperature rimarranno in generale al di sotto della norma: farà quindi meno caldo di quanto sarebbe normale attendersi in questo periodo. All'inizio della prossima settimana, invece, assisteremo al rinforzo dell'alta pressione, con temperature in crescita in gran parte del Paese.

Previsioni meteo per sabato. Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali su Alpi, Appennino Centrale e Meridionale, Calabria, Sicilia orientale e zone interne della Sardegna. Temperature massime in lieve calo in gran parte del Nord, Lazio, Sud e Isole. Venti di maestrale, da deboli a moderati, al Sud e Isole.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza soleggiato in gran parte d’Italia: po’ di nuvolosità, specie al pomeriggio, solo all'estremo Sud e zone montuose della Penisola, con isolati temporali su Alpi, rilievi della Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature ancora leggermente sotto le medie al Sud; in aumento e in più vicine alla norma al Centro-Nord e Isole, con valori intorno ai 30 gradi e punte di 31-32 gradi. Venti deboli con residui rinforzi di Maestrale in Puglia e nel Canale di Sicilia.