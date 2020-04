Weekend di Pasqua con tanto sole e caldo oltre la norma

L’alta pressione che occupa una grossa fetta del nostro continente insisterà sull’Italia anche nel fine settimana di Pasqua: quindi nelle giornate di sabato e di domenica splenderà il sole in tutta Italia, con temperature quasi dappertutto tipiche del mese di maggio se non, addirittura, di inizio giugno.

Nel lunedì di Pasquetta si osserverà invece un primo indebolimento dell’alta pressione e un conseguente aumento della nuvolosità in gran parte del Paese, che sarà comunque accompagnato da poche piogge.

Previsioni meteo per sabato. Oggi al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio tempo sempre nel complesso soleggiato, con temporaneo e modesto aumento della nuvolosità solo su Alpi e zone appenniniche.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, sempre ben al di sopra delle medie stagionali: quasi dappertutto registreremo valori compresi tra i 19 e i 26 gradi.



Previsioni meteo per Pasqua. Domani al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Nel pomeriggio ancora tempo nel complesso soleggiato, con appena qualche nuvola innocua in più solo sull'Appennino Centrale e Meridionale. Temperature massime pressoché stazionarie, sempre al di sopra della norma, specie al Nord e nelle regioni centrali tirreniche.