Venti freddi sull'Italia fino a giovedì

Mercoledì giornata ancora molto ventosa per freddi venti settentrionali: precipitazioni su medio Adriatico e sud con neve a quote relativamente basse. Le previsioni per le prossime ore.

Immagine iStock-Getty Images

Venerdì l’intensa e fredda ventilazione settentrionale andrà attenuandosi anche sulle regioni centro-meridionali con le ultime raffiche tra il basso adriatico, la Puglia, la Calabria e il mare Ionio. Le temperature tenderanno a rialzare ovunque nei valori massimi, pur restando ancora al di sotto della norma sulle regioni meridionali. Scenderanno invece i valori notturni e del primo mattino con il rischio di deboli gelate all’alba al Centro-nord e nelle aree interne del Sud. Il tempo sarà stabile e quasi ovunque soleggiato. La tendenza per il fine settimana resta al momento ancora incerta: tra sabato e domenica non è escluso il passaggio di una debole perturbazione atlantica con effetti ancora tutti da valutare e comunque piuttosto scarsi in termini di precipitazioni. Il clima risulterà poco freddo, con le temperature destinate ulteriormente ad aumentare soprattutto al Centro-sud ma con valori che un po’ ovunque dovrebbero attestarsi intorno alla media stagionale.