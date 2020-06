Venerdì si rinforza l'alta pressione

Una forte instabilità caratterizzerà le condizioni meteo fino alla giornata di giovedì, con il rischio di frequenti rovesci e temporali soprattutto al Centro-Nord, mentre le temperature continueranno a oscillare attorno a valori sotto le medie stagionali.

Le previsioni per le prossime ore



Il rialzo della pressione atmosferica atteso per venerdì, favorirà una fase temporaneamente più stabile su tutte le nostre regioni. Il tempo risulterà prevalentemente soleggiato, mentre gli eventuali acquazzoni pomeridiani saranno del tutto occasionali e limitati ai rilievi piemontesi.

L’evoluzione per il weekend resta al momento ancora molto incerta: i dati attualmente a nostra disposizione confermano il passaggio di una nuova perturbazione atlantica, la numero 3 del mese in scivolamento lungo la Penisola tra sabato e lunedì prossimo. Ne conseguirà una ripresa dell’instabilità atmosferica, quindi del rischio di rovesci o temporali: tra la seconda parte di sabato e la giornata di domenica sulle regioni centro-settentrionali (a partire da quelle di Nordovest e dalla Sardegna), mentre all’inizio della prossima settimana potrebbero essere coinvolte anche quelle meridionali. Le temperature nel frattempo riprenderanno a salire già a partire da venerdì, riportando ovunque più in linea con la stagione: ci attende quindi un clima più caldo e senza eccessi particolari, anche se all’estremo Sud e sulla Sicilia nel fine settimana si potrebbero localmente superare i 30°C.