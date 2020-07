Venerdì rovesci e temporali al Centro-Nord: rischio grandinate

Venerdì tempo instabile in molte regioni del paese, specie al Centro-Nord, a causa della coda di una perturbazione atlantica (numero 5 del mese) che ha raggiunto i Balcani e che rapidamente scivolerà lungo la nostra Penisola: nel corso della giornata si formeranno quindi numerosi temporali, anche di forte intensità con il rischio che localmente si possono verificare nubifragi e grandinate. Sabato, prima che la perturbazione si allontani definitivamente dall’Italia, ancora un po’ di instabilità residua nelle zone interne del Centro, sulle regioni del basso Tirreno e nelle due Isole maggiori, poi domenica la situazione meteo tornerà a farsi soleggiata e stabile in quasi tutta Italia salvo locali temporali pomeridiani su Alpi, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nei prossimi giorni, compreso il fine settimana, le temperature rimarranno contenute per il periodo e, in generale, leggermente al di sotto della norma specie lungo il versante adriatico. Farà quindi meno caldo del normale, anche perché l’afa sarà debole o del tutto assente. Nei primi giorni della prossima settimana, le temperature sono invece previste in aumento con il ritorno di un po’ di caldo.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvolosità sparsa sull’Italia per lo più a carattere variabile e irregolare, con le maggiori schiarite sulle due Isole maggiori, al Sud e sulle pianure del Nordovest. Al mattino piogge sparse e temporali tra basso Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da metà giornata, tra pomeriggio e sera, aumento dell’instabilità e del rischio di rovesci di pioggia e temporali in Liguria, Alpi e Prealpi, Appennino settentrionale, in gran parte del Centro ma con fenomeni meno probabili tra Umbria e Lazio centro-settentrionale, Appennino campano, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Temperature massime in calo nelle regioni del medio versante adriatico, con poche variazioni altrove.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e nuvole in gran parte del Paese. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Liguria, Basso Piemonte, Alpi Orientali, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, regioni meridionali e interno della Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Nordovest e regioni meridionali.