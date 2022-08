Terremoto in Sicilia, in provincia di Palermo, a Giuliana: Magnitudo 4.2, i dettagli

Questa mattina è stata registrata una scossa di terremoto in Sicilia, più precisamente a Giuliana in provincia di Palermo, di magnitudo 4.2. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Ecco tutti i dettagli in merito. Pare però che non si registrino danni a persone o a cose.

Terremoto in provincia di Palermo: 4.2 a soli 4 km di profondità

Alle 6.52 di oggi, 21 agosto 2022, è stata rilevata dai sismografi dell'INGV un terremoto di magnitudo 4.2 nella zona di Giuliana che si trova a 50 km a Sud di Palermo. Il sisma è avvenuto a soli 4 km di profondità ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione.

Entro i 20 km dall'epicentro vi sono i Comuni di:

Chiusa Sclafani

Bisacquino

Contessa Entellina

Campofiorito

Burgio nell'Agrigentino

Villafranca Sicula

Caltabellotta

Palazzo Adriano

Lucca Sicula

Sambuca di Sicilia

Corleone

Prizzi

Calamonaci

Bivona

Ribera

Roccamena

Santa Margherita di Belice

Secondo i dati raccolti dall'INGV il terremoto di questa mattina è stato indentificato circa 20 chilometri ad est dell’importante sequenza sismica del 1968 nel Belice che coinvolse il medio e basso bacino del fiume Belice tra le province di: Trapani, Agrigento e Palermo, In quell'anno un sisma del 6.5, avvenne il 25 gennaio tra i paesi di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta, in provincia di Trapani, e Montevago, in provincia di Agrigento. Vista l'intensità i paesi furono quasi totalmente rasi al suolo.