Terremoto Campi Flegrei, INGV “bradisismo diverso dal passato”

Il terremoto di magnitudo 4.2 registrato ieri - mercoledì 27 settembre alle 3.35 - nei Campi Flegrei, è stato il maggiore degli ultimi 40 anni. La forte scossa di ieri notte è parte di uno sciame sismico iniziato già lo scorso martedì, caratterizzato da 60 eventi di entità inferiore. Dall'INGV arriva l'invito a non considerare il bradisismo flegreo attuale con i parametri usati in passato.

Terremoto Campania, INGV "superati i livelli degli Anni ’80"

Le scosse di terremoto che in questi giorni fanno "tremare" i Campi Flegrei non possono essere comparate con le fasi bradisismiche degli anni '70 e '80. L'allarme arriva da Giuseppe Mastrolorenzo - vulcanologo dell'Ingv - che invita a porre attenzione alla dinamica completamente diversa del bradisismo attuale rispetto a quello del passato.

Mentre nelle fasi precedenti il sollevamento era molto più rapido, in questo caso c’è una lunga fase bradisismica, con un lento sollevamento del suolo, ma la sismicità è arrivata agli stessi livelli delle fasi precedenti

Queste le osservazioni del noto vulcanologo dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia per spiegare un fenomeno che non può e non deve essere comparato così strettamente con i precedenti. L'invito di Mastrolorenzo a non cadere nell'errore di pensare "abbiamo raggiunto livelli già registrati in passato" arriva dall'analisi di una fase in incremento rispetto ai livelli raggiunti nei decenni scorsi. Le scosse di terremoto hanno raggiunto livelli uguali o anche maggiori rispetto agli anni '80, ed è per questo che non possono essere comparati con i precedenti. Si tratta di una cosa nuova e sconosciuta, così come era sconosciuto il bradisismo negli Anni Ottanta.

Campi Flegrei, dopo il terremoto magnitudo 4.2 altre scosse minori

Dopo la forte scossa di terremoto M 4.2 registrata nella notte tra il 26 e il 27 settembre, i sismografi della sala operativa INGV di Napoli hanno registrato nuove scosse di minore intensità. La prima alle 10.45 del 26 settembre, con magnitudo 2.1, seguita a mezz'ora di distanza da un nuovo sisma magnitudo 2.5.

La terra è tornata a tremare nei Campi Flegrei ieri sera - 27 settembre - alle 23, con una nuova scossa magnitudo 2.1.