Temporali in arrivo al Nord, c'è il rischio di fenomeni intensi

Instabilità in aumento al Nord, dove si formerà qualche temporale anche in pianura, per il passaggio di correnti relativamente instabili; al Centro-Sud invece tempo sempre soleggiato e caldo e stabile grazie all'azione dell’alta pressione. Venerdì assisteremo a un ulteriore peggioramento del tempo, perché arriverà una nuova perturbazione (la numero 7 del mese di luglio) che attraverserà il Nord e il Centro, portando numerosi temporali e una sensibile attenuazione del caldo.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino tempo bello in gran parte d’Italia. Nel pomeriggio nubi in aumento in quasi tutto il Nord: temporali sparsi su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti sulle pianure di Lombardia e Veneto. In serata isolati acquazzoni e temporali su Piemonte, Lombardia e Veneto. Temperature massime in crescita al Centro-Sud, con valori compresi tra 28 e 34 gradi in gran parte del Paese, e venti deboli.

Previsioni meteo per giovedì. Già dal mattino nuvole al Nord e in Toscana, qualche scroscio di pioggia in Emilia; per lo più sereno nel resto del Paese.

Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi al Nord, escluse le coste liguri e adriatiche, e sui rilievi marchigiani; ancora bel tempo nelle altre regioni del Centro-Sud, con un po’ di nubi soltanto in Appennino. Tra sera e notte i temporali insisteranno soprattutto al Nord-Ovest, Liguria compresa, in Emilia e in Veneto. Temperature in calo al Nord; punte massime vicine ai 35 gradi in Toscana, in Lazio, al Sud e sulle Isole maggiori.