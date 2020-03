Tempo soleggiato e mite sull'Italia, qualche nuvola in più sulle Isole

Tra oggi e domani l'alta pressione occuperà stabilmente l’Italia, dove garantirà prevalenza di tempo soleggiato e clima mite, con temperature in crescita e in generale al di sopra della norma: le giornate avranno perciò un sapore decisamente primaverile, con massime per lo più comprese fra 15 e 21 gradi.

Le cose potrebbero, però, cambiare bruscamente a partire dal fine settimana: le odierne proiezioni dei modelli fisico-matematici suggeriscono, intorno al 21-22 di marzo, la discesa di aria gelida di origine polare sul cuore dell’Europa, fino a lambire anche l’Italia. Tra il weekend e gli inizi della prossima settimana quindi è possibile il temporaneo ritorno a condizioni meteo di stampo più invernale. Tuttavia, si tratta di una tendenza che dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti

Previsioni meteo per martedì. Giornata tra sole e nuvole nelle Isole Maggiori, con la possibilità di isolati piovaschi sulla Sardegna. Tempo in generale soleggiato nelle altre regioni. Temperature in crescita, con massime quasi ovunque comprese fra 14 e 19 gradi. Ancora ventoso per venti orientali intorno alle Isole Maggiori dove i mari saranno mossi o molto mossi, fino ad agitati i corrispondenti canali.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo nel complesso bello e soleggiato, con temporanei innocui annuvolamenti solo su regioni adriatiche e Isole Maggiori. Al mattino qualche nebbia, comunque in rapido dissolvimento, sulle pianure del Nord. Temperature stazionarie o in ulteriore leggera crescita: massime quasi ovunque comprese fra 15 e 20 gradi. Ancora ventoso per venti orientali intorno alle Isole Maggiori dove i mari saranno mossi o molto mossi.