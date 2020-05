Temperature in aumento a inizio settimana

Nei prossimi giorni il parziale rialzo della pressione favorirà un’attenuazione dell’instabilità: nonostante la presenza di un po’ di nuvole, le piogge saranno quindi davvero poche, per lo più concentrate sulle zone montuose, mentre le temperature si aggireranno su valori vicini a quelli normali per questo periodo. Per vedere sull’Italia la prima perturbazione di giugno dovremo attendere la seconda parte della settimana: nella giornata di giovedì infatti è probabile che un sistema frontale in transito sull’Europa centrale riesca a coinvolgere il Nord Italia con piogge sparse e temporaneo calo delle temperature; al contrario al Sud, e parte del Centro, il consolidarsi dell’alta pressione potrebbe innescare una fiammata di caldo estivo.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino alternanza tra sole e nuvole al Sud Peninsulare, Abruzzo e Molise, con isolati acquazzoni sulla Calabria Tirrenica; in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull’Arco Alpino, con isolati temporali sulle Alpi Occidentali; ancora un po’ di nuvole al Sud, accompagnate da qualche scroscio di pioggia in Calabria. Temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento e nel complesso comprese fra 20 e 27 gradi. Venti in generale deboli.

Previsioni meteo per martedì. Giornata tra sole e nuvole su rilievi del Nord, zone interne del Centro-Sud e Isole Maggiori, in generale soleggiato altrove: nel pomeriggio isolati e brevi temporali su Alpi, Appennino Calabro-Lucano e zone montuose della Sardegna. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud.