Sull'Italia un via vai di perturbazioni

Dopo una lunga fase di caldo anomalo e tempo stabile, le condizioni meteo si fanno più invernali sull'Italia, che nei prossimi giorni sarà raggiunta da ben tre perturbazioni. La prima arriverà mercoledì e darà il via, sul Paese, a una breve parentesi invernale con un brusco calo delle temperature e venti molto intensi. La seconda investirà la Penisola venerdì e la terza sarà responsabile di un weekend con tempo variabile in molte regioni.



Le previsioni per le prossime ore.

La perturbazione numero 6 di febbraio si allontanerà rapidamente dall'Italia, e la giornata di giovedì si aprirà già con una prevalenza di schiarite, con l'eccezione degli ultimi annuvolamenti su Puglia, Calabria e Isole maggiori. All'estremo Nord-Ovest, però, arriveranno presto le prime nuvole: nella seconda parte del giorno una nuova perturbazione a carattere di fronte caldo raggiungerà le regioni settentrionali e peninsulari. Nuvole in aumento, associate a nevicate per lo più deboli lungo le Alpi, anche fino ai 400-500 metri di fondovalle.

Locali precipitazioni si estenderanno gradualmente anche al settore tirrenico, a iniziare dalla Toscana e, specie verso sera, fino alla Campania; nelle zone interne appenniniche limite della neve inizialmente fino ai 1.000-1.200 metri ma con quota destinata ad aumentare. Temperature in calo diffuso, e anche sensibile, nei valori minimi; per lo più in ulteriore calo anche nelle massime, specie al Sud e in Sicilia. Venti inizialmente ancora intensi di Maestrale al Sud e in Sicilia, in giornata verranno successivamente sostituiti da venti sud-occidentali più miti, da moderati a localmente forti soprattutto sui mari di Ponente. Anche questa perturbazione si allontanerà rapidamente dall'Italia, ma nel weekend ne arriverà un'altra, che transiterà velocemente sulle regioni settentrionali. Sarà accompagnata da un nuovo rinforzo dei venti meridionali.