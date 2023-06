Stanotte torna il “bacio” Luna-Saturno, pronti per un show celeste imperdibile?

Il conto alla rovescia è già iniziato e tra poche ore il nostro satellite tornerà a dar spettacolo nel cielo di giugno con una effusione che lo vedrà vicino al Signore degli Anelli. Il "bacio" Luna-Saturno, pur non essendo un evento rarissimo, è pur sempre uno show a cui pochi appassionati di astronomia sono disposti a rinunciare.

"Bacio" Luna-Saturno, quando ammirarlo

La congiunzione tra il nostro satellite - giunto nella fase di Ultimo Quarto - e il Signore degli Anelli è pronta ad affascinarci, e alzando gli occhi al cielo stanotte potremmo ammirare quel "bacio" che si ripresenta e promette di tenerci con lo sguardo incollato alla volta celeste.

Come fanno sapere dall'Uai la congiunzione avverrà nella costellazione dell'Acquario, e il momento migliore per godersela è intorno alle 3.00 stanotte. Sicuramente non si tratta di un orario comodo, e dovremmo mettere la sveglia a un'ora "insolita". Tuttavia possiamo assicurarvi che lo spettacolo ripagherà abbondantemente questo piccolo sacrificio.

©Stellarium - cielo del 10 giugno ore 3.00 circa

Come osservare la congiunzione Luna-Saturno

Il fenomeno teoricamente sarà visibile a occhio nudo, anche se - come sempre quando parliamo di Saturno - è bene attrezzarsi con un binocolo per poter osservare meglio tutti i dettagli del Pianeta degli Anelli.

Ovviamente avremmo bisogno di un cielo privo di nubi e di una zona immersa nell'oscurità. Consigliamo di scegliere un punto lontano da fonti di inquinamento luminoso, magari in aperta campagna o in riva al mare. Anche la luminosità lunare sarà favorevole, poiché il nostro satellite si troverà nella fase di Ultimo Quarto, dopo il plenilunio dello scorso 4 giugno.

Dopo aver aspettato qualche minuto - per dare modo agli occhi di abituarsi all'oscurità - potremmo volgere lo sguardo in direzione della grande costellazione e lasciarsi andare alle mille emozioni che questo "bacio spaziale" racchiude.