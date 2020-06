Sole e caldo su gran parte dell'Italia: estate protagonista per tutta la settimana

Nella seconda parte della settimana estate protagonista, con l’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre estesa a occupare gran parte del nostro Paese. Almeno fino a domenica quindi ci attendono quindi giornate piene di sole, con appena un po’ di instabilità che favorirà la formazione di acquazzoni o temporali pomeridiani sulle zone alpine e appenniniche: scrosci di pioggia che comunque non guasteranno più di tanto il tempo, perché a carattere isolato e di breve durata.

Fino a domani temperature estive ma senza eccessi: le massime si attesteranno su valori nella norma o di poco al di sopra, intorno a 30 gradi. Nel fine settimana invece caldo in aumento, con picchi anche di 34-35 gradi, specie nelle zone interne del Centro-Sud, dove si profila per l’inizio della prossima settimana la prima vera intensa ondata di caldo di questa stagione estiva.

Previsioni meteo per giovedì. La giornata di oggi trascorrerà con un'alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con improvvisi acquazzoni e temporali, specie al pomeriggio, su zone alpine e prealpine. Nel resto d’Italia mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del Centro, con qualche breve temporale sull’Appennino Abruzzese e Molisano. Temperature massime in ulteriore leggero aumento al Centro-Sud.



Previsioni meteo per domani. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su Emilia Romagna, Liguria e tutto il Centro-Sud e Isole. Giornata tra sole e nuvole nel resto del Nord, con isoalti rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, soprattutto nelle ore centrali del giorno. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve aumento.