Si torna a scuola: 10 consigli dei pediatri per affrontare il nuovo anno scolastico

Con l'arrivo di settembre inizia anche la scuola. In questi giorni è tornata a suonare la campanella per milioni di bambini e ragazzi in tutta Italia. Per l'occasione i pediatri del Bambin Gesù di Roma hanno pensato bene di diramare una serie di pratici consigli su come affrontare al meglio il nuovo anno scolastico.

Scuola, al via un nuovo anno scolastico: come affrontarlo al meglio

E' arrivato il momento per milioni di bambini e ragazzi di tornare a sedersi tra i banchi di scuola. L'inizio di un nuovo anno scolastico è sempre carico di aspettative visto che nuove sfide attenderanno i ragazzi, il futuro del nostro paese. Per affrontarlo nel migliore dei modi, i pediatri dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno pensato di diffondere una serie di consigli e strategie per iniziarlo alla grande. Il primo consiglio riguarda la preparazione dello zaino, elemento indispensabile per la scuola. Lo zaino deve essere prima di tutto leggero e resistente, ma anche organizzato bene posizionando i libri più pesanti vicino alla schiena. Non solo, prestare attenzione alle bretelle che devono essere indossate bene in modo che i ragazzi possano trasportare il peso senza problemi.

Un altro consiglio riguarda la postura indispensabile per la concentrazione e il benessere in classe. I bambini e i ragazzi devono sedersi con la schiena dritta, le spalle appoggiate allo schienale e le braccia sul banco. Tra i consigli comunicati dai pediatri del Bambin Gesù di Roma anche quello di camminare. Consigliabile una bella passeggiata, qualora la scuola fosse raggiungibile a piedi, in modo da mantenere mente e corpo attivi pre e post lezioni.

10 consigli per andare a scuola: dall'alimentazione alla condivisione

I pediatri dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno diramato una serie di pratici consigli ed idee per il nuovo anno scolastico. Si tratta di semplicissime linee guide indirizzate ai bambini e ragazzi, ma anche alle loro famiglie. Tra i consigli per affrontare al meglio il nuovo anno di scuola spazio anche all'alimentazione. Alimentarsi in maniera equilibrata è indispensabile per mantenere costante la concentrazione durante le ore di scuola e per studiare. Prediligere pasti sani, spuntini leggeri con le giuste quantità di calorie in base all'età dei ragazzi. Importante anche gestire il tempo prefissando un orario per i compiti a casa considerando anche i momenti di pausa o da dedicare allo sport.

Ai genitori è consigliato di mostrare interesse e curiosità per le attività scolastiche dei figli. Non solo, è importante anche informarsi sui compagni di scuola e sulle esperienza condivise fuori e dentro la classe in modo da instaurare un dialogo familiare. I pediatri del Bambino Gesù di Roma hanno sottolineato anche di rispettare il ritmo di apprendimento dei ragazzi. In caso di difficoltà non è necessario allarmarmi, ma solo pazientare offrendo loro il supporto richiesto. Infine sostenere sempre i ragazzi in ogni loro sfida in modo da aiutarli a credere in se stessi rispettandone sempre l'autonomia senza mai invadere la loro privacy.