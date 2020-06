Sabato rovesci e improvvisi temporali al Centro-Nord

Sarà un fine settimana dominato dall’instabilità, almeno al Centro-Nord. L’avvicinarsi di fronte freddo di origine atlantica (perturbazione numero 3 di giugno) sabato porterà infatti nuvole e improvvisi temporali su molte zone del Centro e Nord Italia, mentre verrà in gran parte risparmiato il Sud. Domenica la perturbazione attraverserà da ovest verso est gran parte dell’Italia, con l’alta pressione che riuscirà a proteggere parzialmente solo le estreme regioni meridionali: ci attende quindi un’altra giornata caratterizzata dall’instabilità, con la formazione di numerosi temporali soprattutto al Nord-Est e sul medio versante tirrenico. Anche per gli inizi della prossima settimana l’alta pressione continuerà a tenersi ai margini della nostra Penisola, su cui l’atmosfera rimarrà quindi decisamente instabile.

Previsioni meteo per sabato. Sabato nuvolosità in graduale aumento, soprattutto al Centro-Nord. Già dal mattino piogge sparse su Piemonte, Liguria e Sardegna; nel pomeriggio acquazzoni e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino, Alto Adige, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria, Lazio, Appennino Abruzzese e Sardegna, in estensione in serata anche a pianura veneta, Emilia Orientale, Romagna e Marche. Temperature massime quasi ovunque in lieve aumento nonostante il peggioramento del tempo. Venti deboli per lo più deboli.

Previsioni meteo per domenica. Domenica cielo nuvoloso e piogge sparse al Nordest, dove si formeranno anche numerosi temporali. Giornata tra sole e nuvole altrove: nel corso del giorno qualche rovescio o temporale su Lombardia, Alpi Occidentali, Levante Ligure, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Appennino Meridionale. Temperature massime in lieve aumento al Nordovest e Sardegna, in calo nel resto d’Italia.