Rapida fase instabile al Centro-sud

Una perturbazione (numero 5 del mese) proveniente dal Nord Atlantico determinerà un peggioramento soprattutto al Centro-Sud, col ritorno della neve sull’Appennino e intensi venti settentrionali. Il tempo, comunque, tenderà a migliorare rapidamente in seguito all’allontanamento della perturbazione che, già dal pomeriggio di giovedì, abbandonerà definitivamente l’Italia. Le correnti fredde che seguono il sistema nuvoloso favoriranno un temporaneo calo delle temperature che però, nel complesso, rimarranno leggermente sopra la norma, specie le massime al Nord. Nell’ultima parte della settimana, tra venerdì e domenica, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi fra l’Europa occidentale e il Mediterraneo garantendo così tempo stabile e temperature nuovamente in risalita.

Previsioni meteo per mercoledì. Inizio di giornata con annuvolamenti sparsi in gran parte d’Italia e presenza di qualche nebbia su pianure e valli del Centro-Nord, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie al Nord-Ovest. Locali piogge sulla Toscana e deboli nevicate sulle Alpi più settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al Centro con piogge e temporali in graduale estensione anche al Sud; quota neve in abbassamento sull’Appennino fino a 1000-1400 metri in serata. Temperature massime in calo al Centro-Nord. Venti intensi di Maestrale sui mari occidentali; Foehn nelle valli alpine.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nuvole residue su medio versante adriatico e regioni meridionali, con qualche isolata pioggia in Puglia; bel tempo nel resto d’Italia. Dal pomeriggio tempo soleggiato in tutto il Paese. Temperature quasi ovunque in diminuzione. Venti settentrionali ancora intensi su medio Adriatico e al Sud.