Pasqua calda e soleggiata in tutta Italia

Il campo di alta pressione che in questi giorni sta proteggendo l’Italia assicurerà tempo stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni anche nel corso del weekend di Pasqua, quando le temperature saranno ancora in ulteriore lieve aumento e si assesteranno su valori tipici della tarda primavera.

Il clima sarà eccezionalmente mite soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche, mentre sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole maggiori le temperature saranno leggermente più contenute.



Le previsioni per le prossime ore

La domenica di Pasqua sarà una giornata di bel tempo, con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata sottili e innocue velature transiteranno sulla Sardegna e tra le regioni settentrionali e la Toscana, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di un po’ di nuvolosità a carattere irregolare sulle zone alpine e sulle zone interne e montuose del Centro-Sud.

Le temperature non subiranno grandi variazioni e soffieranno venti di Scirocco in moderato rinforzo tra il mare e il canale di Sardegna, dove il mare a fine giornata tenderà a diventare mosso. Altrove i venti saranno deboli e i mari calmi o poco mossi.

Con la giornata di Pasquetta assisteremo a un generale aumento della nuvolosità: si tratterà per lo più di nubi medio-alte e innocue, non associate a piogge, ma che potranno rendere il cielo a tratti parzialmente nuvoloso. Questa nuvolosità rappresenta la parte più avanzata di una perturbazione atlantica che, tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, potrebbe attraversare molte regioni italiane riportando anche qualche pioggia. Al momento le precipitazioni sembrano desinate a coinvolgere soprattutto le regioni del Centro-Sud, ma l’evoluzione è ancora molto incerta: per maggiori conferme sarà necessario seguire i prossimi aggiornamenti.