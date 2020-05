Oggi tempo più soleggiato

Dopo il transito sabato di una debole perturbazione al Centro-Nord (la n. 9 di maggio), la giornata di domenica sarà più soleggiata e con basso rischio di piogge tuttavia con ancora degli annuvolamenti sparsi. La massa d’aria al Sud e in Sicilia sarà ancora molto calda per la stagione. All’inizio della settimana aumento delle nubi e del rischio di piogge in Sardegna per l’avvicinarsi dalla Spagna di una circolazione di bassa pressione (perturbazione (10 del mese) che poi tra martedì e mercoledì andrà a coinvolgere gran parte del Paese, soprattutto il Centro-Sud dove torneranno piogge e temporali che metteranno fine all’anomala ondata di caldo che in queste ore interessa regioni meridionali e Sicilia.

Previsioni meteo per domenica. Prevalenza di tempo soleggiato su Venezie, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna. Nel resto d’Italia alternanza tra annuvolamenti e schiarite e con pochi fenomeni di rilievo. Al mattino residue piogge tra Piemonte e pianura lombarda, nel pomeriggio locali piovaschi possibili sulle Alpi; nel corso del giorno possibile qualche goccia di pioggia nelle zone interne di Lazio, Abruzzo e Molise. Temperature massime in calo sul nord della Sicilia. Al Centro-Nord valori tra 22 e 26 con qualche punta di 27-28 su Lazio e Toscana; al Sud e Isole valori tra 25 e 30 gradi. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo in prevalenza soleggiato e sereno in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Nel resto d’Italia giornata solo in parte soleggiata: avremo ancora della nuvolosità sparsa con un cielo che localmente si potrà presentare anche nuvoloso. Tempo instabile in Sardegna con rischio di rovesci e temporali che nel pomeriggio tenderanno a formarsi anche nelle zone interne del Centro e settori alpini centro-orientali. Temperature per lo più tra 23 e 28 gradi con punte di 29-30. Venti deboli o al più moderati.