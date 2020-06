Oggi tempo meno instabile

L’instabilità e il maltempo concedono una tregua venerdì, grazie al temporaneo rinforzo dell’alta pressione, che prende il posto del vortice depressionario da più giorni sul Centro-Nord Italia. Questo cambiamento garantirà una giornata nel complesso soleggiata e un sensibile rialzo termico. Si tratta però di una tregua di breve durata, perché per sabato si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 3 del mese), che attraverserà nel fine settimana il Centro-Nord, riportando rovesci e temporali. La tendenza per la prossima settimana indica la probabile assenza di anticicloni e di conseguenza la persistenza di condizioni instabili, con temporali che lunedì raggiungeranno anche le regioni meridionali, ma con un clima più normale per la stagione.

Previsioni meteo per venerdì. Nuvolosità al Nord-Ovest, più compatta al mattino, con piogge e rovesci sparsi in Piemonte e, più occasionali, in Liguria. Nel pomeriggio non mancheranno delle schiarite nella pianura lombarda. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni, con maggiore presenza di nubi al mattino in Toscana e, nel pomeriggio, sulle Alpi orientali. Peggiora in serata in Sardegna, con rischio di forti temporali durante la notte nel settore meridionale dell’isola. Temperature in crescita, specie al Nord e al Centro, con punte massime di 25/28 gradi. Venti di Scirocco nei mari di ponente.

Previsioni meteo per sabato. Fin dal mattino nubi con piogge e locali temporali in Piemonte, Liguria e Sardegna; moderata nuvolosità anche lungo il versante tirrenico, fino alla Campania. Sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio numerosi rovesci e temporali in sviluppo al Nord-Ovest (Lombardia compresa), in Toscana, Sardegna e, in forma più isolata, possibili anche in Umbria e Lazio. In serata saranno coinvolte nei temporali soprattutto le regioni del Centro, con fenomeni anche di forte intensità. Temperature in rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli meridionali, con rinforzi nei mari di ponente