Oggi ancora tempo instabile al Nord

Anche venerdì l’alta pressione rimarrà ai margini della nostra Penisola e quindi non riuscirà a impedire il passaggio di correnti relativamente umide e instabili su alcune zone dell’Italia: questo significa che, specie al Nord, non mancheranno nuovi improvvisi temporali. Un po’ di instabilità poi ci accompagnerà anche nel corso del fine settimana: tra sabato e domenica quindi sono attesi altri improvvisi temporali, specie al pomeriggio e soprattutto sulle zone montuose. Le temperature, anche nell’ultima parte della settimana, continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino qualche scroscio di pioggia solo all’estremo Nordest; nel pomeriggio improvvisi acquazzoni e temporali su zone alpine, Lombardia Orientale, Emilia Occidentale, Venezie e rilievi del Lazio. Temperature massime quasi invariate, nella norma o leggermente al di sotto.

Previsioni meteo per sabato. Sabato cielo da poco nuvoloso a nuvoloso al Nord e zone interne del Centro-Sud, con qualche rovescio o temporale, specie al pomeriggio, su Alpi, pianure del Veneto e della Lombardia Orientale, rilievi emiliani, Appennino Centrale, Irpinia, zone interne della Puglia e Appennino Calabro-Lucano. Temperature il leggero aumento al Nord, in lieve calo invece al Sud.